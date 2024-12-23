Богданов Измаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогданов Измаил

Богданов Измаил

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Богданов Измаил
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
37
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Чернянская волость
Место
Фомкина
Место события
Фомкина, Чернянская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 21.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52032
Богданов Измаил
Текст оригинальной записи
Богданов Измаил д. Фомкина

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.