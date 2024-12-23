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Андреев Карп

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Андреев Карп
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
34
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Чернянская волость
Место
Горы
Место события
Горы, Чернянская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 21.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52027
Андреев Карп
Текст оригинальной записи
Андреев Карп д. Горы

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