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Алексеев Григорий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Алексеев Григорий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
36
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Чернянская волость
Место
Лубенского
Место события
Лубенского, Чернянская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 21.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52025
Алексеев Григорий
Текст оригинальной записи
Алексеев Григорий д. Лубенского

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