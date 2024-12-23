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Скобарев Михаил Иванович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Скобарев Михаил Иванович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
1540 р.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Барсанихская волость
Место
Иванькова
Место события
Иванькова, Барсанихская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 21.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52023
Скобарев Михаил Иванович
Текст оригинальной записи
Скобарев Михаил Иванович д. Иванькова

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