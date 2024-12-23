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Щепоткин Василий Иванович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Щепоткин Василий Иванович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
44
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Барсанихская волость
Место
Малашкина
Место события
Малашкина, Барсанихская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 21.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52022
Щепоткин Василий Иванович
Текст оригинальной записи
Щепоткин Василий Иванович д. Малашкина

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