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Никифоров Герасим

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Никифоров Герасим
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
37
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Барсанихская волость
Место
Шуниной Горы
Место события
Шуниной Горы, Барсанихская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 21.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52015
Никифоров Герасим
Текст оригинальной записи
Никифоров Герасим д. Шуниной Горы

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