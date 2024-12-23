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Леонтьев Егор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Леонтьев Егор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
41
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Барсанихская волость
Место
Сидорова
Место события
Сидорова, Барсанихская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 21.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52012
Леонтьев Егор
Текст оригинальной записи
Леонтьев Егор д. Сидорова

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