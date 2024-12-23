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Кудрявцев Федор Антонович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Кудрявцев Федор Антонович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
61
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Барсанихская волость
Место
Амочина
Место события
Амочина, Барсанихская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 21.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52009
Кудрявцев Федор Антонович
Текст оригинальной записи
Кудрявцев Федор Антонович д. Амочина

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