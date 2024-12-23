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Игнатьев Михаил

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Игнатьев Михаил
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
70
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Барсанихская волость
Место
Клешнева
Место события
Клешнева, Барсанихская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 21.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52008
Игнатьев Михаил
Текст оригинальной записи
Игнатьев Михаил д. Клешнева

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