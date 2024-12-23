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Игнатьев Кузьма

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Игнатьев Кузьма
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
42
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Барсанихская волость
Место
Клешнева
Место события
Клешнева, Барсанихская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 21.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52007
Игнатьев Кузьма
Текст оригинальной записи
Игнатьев Кузьма д. Клешнева

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