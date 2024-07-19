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Ефремов Константин

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Ефремов Константин
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
30
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Барсанихская волость
Место
Новой
Место события
Новой, Барсанихская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 21.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52006
Ефремов Константин
Текст оригинальной записи
Ефремов Константин д. Новой (Муравьева)

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