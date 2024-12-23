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Афанасьев Макар

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Афанасьев Макар
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
58
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Барсанихская волость
Место
Малашкина
Место события
Малашкина, Барсанихская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 20.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 52000
Афанасьев Макар
Текст оригинальной записи
Афанасьев Макар д. Малашкина

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