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Шарухин Ларион

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Шарухин Ларион
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
32
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Кирво-Климовская волость
Место
Тризнова
Место события
Тризнова, Кирво-Климовская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 20.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 51994
Шарухин Ларион
Текст оригинальной записи
Шарухин Ларион д. Тризнова

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