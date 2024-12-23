Черемхин Федор Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧеремхин Федор Кузьмич

Черемхин Федор Кузьмич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Черемхин Федор Кузьмич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
40
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Кирво-Климовская волость
Место
Ермолина
Место события
Ермолина, Кирво-Климовская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 20.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 51991
Черемхин Федор Кузьмич
Текст оригинальной записи
Черемхин Федор Кузьмич д. Ермолина

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.