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Хлебников Дмитрий Ермолаевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Хлебников Дмитрий Ермолаевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
154
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Кирво-Климовская волость
Место
Лопастина
Место события
Лопастина, Кирво-Климовская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 20.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 51990
Хлебников Дмитрий Ермолаевич
Текст оригинальной записи
Хлебников Дмитрий Ермолаевич д. Лопастина

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