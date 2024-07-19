Софонов Евстафий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСофонов Евстафий

Софонов Евстафий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Софонов Евстафий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
60
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Кирво-Климовская волость
Место
Подвигалова
Место события
Подвигалова, Кирво-Климовская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 20.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 51981
Софонов Евстафий
Текст оригинальной записи
Софонов Евстафий д. Подвигалова

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.