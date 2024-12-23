Петров Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетров Федор

Петров Федор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Петров Федор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
30,05
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Кирво-Климовская волость
Место
Барыгина
Место события
Барыгина, Кирво-Климовская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 20.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 51967
Петров Федор
Текст оригинальной записи
Петров Федор д. Барыгина

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.