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Иванов Лаврентий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Иванов Лаврентий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
57
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Кирво-Климовская волость
Место
Бол. Медведева
Место события
Бол. Медведева, Кирво-Климовская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 19.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 51950
Иванов Лаврентий
Текст оригинальной записи
Иванов Лаврентий д. Бол. Медведева

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