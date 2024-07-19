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Николаев Степан

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Николаев Степан
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
162 р.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Валдайский уезд
Место события
Валдайский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 30.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 18704
Николаев Степан
Текст оригинальной записи
Николаев Степан

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