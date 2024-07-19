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Марков Федор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Марков Федор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
12
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Валдайский уезд
Место события
Валдайский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 25.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 18581
Марков Федор - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Марков Федор, кр. дер. Дубровы, Полновской вол. Демянского уезда

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