Иванов Арсений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Арсений

Иванов Арсений

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Иванов Арсений
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
2,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Валдайский уезд
Место события
Валдайский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 17.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 18360
Иванов Арсений - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Иванов Арсений, кр. дер. Соснина, Семеновской волости, Демянского уезда

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.