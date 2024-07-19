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Рабинович Абрам Нахимович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Рабинович Абрам Нахимович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
608,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Валдайский уезд
Место события
Валдайский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 3.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 17983
Рабинович Абрам Нахимович
Текст оригинальной записи
Рабинович Абрам Нахимович, сын Рижского купца

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