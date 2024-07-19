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Костылев Николай Иванович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Костылев Николай Иванович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Ценз
961
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Валдайский уезд
Место события
Валдайский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 2.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 17963
Костылев Николай Иванович - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Костылев Николай Иванович, мещанин

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