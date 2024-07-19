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Косаговский Владимир Андреевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Косаговский Владимир Андреевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
357
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Валдайский уезд
Место события
Валдайский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 2.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 17962
Косаговский Владимир Андреевич
Текст оригинальной записи
Косаговский Владимир Андреевич, ген. лейт.

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