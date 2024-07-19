Клюканов Петр Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлюканов Петр Ильич

Клюканов Петр Ильич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Клюканов Петр Ильич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
19740 р.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Валдайский уезд
Место события
Валдайский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 2.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 17960
Клюканов Петр Ильич - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Клюканов Петр Ильич, кр. дер. Стрельникова, Васильевской вол. Тверского уезда

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.