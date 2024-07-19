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Зуев Александр Владимирович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Зуев Александр Владимирович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
почетные граждане
Ценз
3556,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Валдайский уезд
Место события
Валдайский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 2.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 17958
Зуев Александр Владимирович - сословие: почетные граждане
Текст оригинальной записи
Зуев Александр Владимирович, пот. поч. гр.

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