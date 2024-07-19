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Жигалов Николай Константинович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Жигалов Николай Константинович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Ценз
621
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Валдайский уезд
Место события
Валдайский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 1.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 17954
Жигалов Николай Константинович - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Жигалов Николай Константинович, дворян.

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