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Жигалов Николай Александрович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Жигалов Николай Александрович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Ценз
892,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Валдайский уезд
Место события
Валдайский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 1.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 17953
Жигалов Николай Александрович - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Жигалов Николай Александрович, дворян.

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