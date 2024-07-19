Грюнман Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрюнман Федор Иванович

Грюнман Федор Иванович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Грюнман Федор Иванович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Ценз
400
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Валдайский уезд
Место события
Валдайский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 1.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 17952
Грюнман Федор Иванович - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Грюнман Федор Иванович, сын личн. двор.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.