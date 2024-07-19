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Комлев Василий Михайлович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Комлев Василий Михайлович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
0,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Даргунская волость
Место события
Даргунская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 38.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 9184
Комлев Василий Михайлович
Текст оригинальной записи
Комлев Василий Михайлович с. Дмит. Пуст. Пошех. у.

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