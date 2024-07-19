Иванов Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Семен

Иванов Семен

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Иванов Семен
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Даргунская волость
Место события
Даргунская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 38.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 9154
Иванов Семен
Текст оригинальной записи
Иванов Семен с. Дмитр. Пуст. Пошех. у.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.