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Милютин Андрей Иванович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Милютин Андрей Иванович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Ценз
10
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Богословская волость
Место события
Богословская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 19.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 8472
Милютин Андрей Иванович - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Милютин Андрей Иванович пот. двор. г. Череповец

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