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Масляков Семен Степанович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Масляков Семен Степанович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
0,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Богословская волость
Место
Богослово
Место события
Богослово, Богословская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 19.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 8468
Масляков Семен Степанович
Текст оригинальной записи
Масляков Семен Степанович с. Богослово

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