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Кузнецов Григорий Ермилович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Кузнецов Григорий Ермилович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
12
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Богословская волость
Место
Валгучино
Место события
Валгучино, Богословская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 18.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 8443
Кузнецов Григорий Ермилович
Текст оригинальной записи
Кузнецов Григорий Ермилович д. Валгучино

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