Кошелев Дмитрий Ларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКошелев Дмитрий Ларионович

Кошелев Дмитрий Ларионович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Кошелев Дмитрий Ларионович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
7,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Богословская волость
Место
Романда
Место события
Романда, Богословская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 18.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 8436
Кошелев Дмитрий Ларионович
Текст оригинальной записи
Кошелев Дмитрий Ларионович д. Романда

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.