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Козлов Михаил Иванович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Козлов Михаил Иванович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
1,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Богословская волость
Место
Панькино
Место события
Панькино, Богословская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 18.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 8425
Козлов Михаил Иванович
Текст оригинальной записи
Козлов Михаил Иванович д. Панькино

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