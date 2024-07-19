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Козлов Иван Кузьмич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Козлов Иван Кузьмич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
18,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Богословская волость
Место
Роланда
Место события
Роланда, Богословская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 18.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 8424
Козлов Иван Кузьмич
Текст оригинальной записи
Козлов Иван Кузьмич д. Роланда

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