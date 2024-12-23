Кириллов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКириллов Николай

Кириллов Николай

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Кириллов Николай
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
0,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Богословская волость
Место
Борисова
Место события
Борисова, Богословская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 18.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 8422
Кириллов Николай
Текст оригинальной записи
Кириллов Николай д. Борисова

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.