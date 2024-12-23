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Иларионов Никонор Васильевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Иларионов Никонор Васильевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
0,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Богословская волость
Место
Рождество
Место события
Рождество, Богословская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 18.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 8413
Иларионов Никонор Васильевич
Текст оригинальной записи
Иларионов Никонор Васильевич с. Рождество

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