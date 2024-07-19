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Иванов Василий Екимович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Иванов Василий Екимович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
0,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Богословская волость
Место
Богородское
Место события
Богородское, Богословская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 18.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 8404
Иванов Василий Екимович
Текст оригинальной записи
Иванов Василий Екимович с. Богородское

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