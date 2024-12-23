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Зюрин Филипп Иванович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Зюрин Филипп Иванович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
10,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Богословская волость
Место
Шалаево
Место события
Шалаево, Богословская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 17.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 8399
Зюрин Филипп Иванович
Текст оригинальной записи
Зюрин Филипп Иванович д. Шалаево

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