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Зюрин Андрей Алексевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Зюрин Андрей Алексевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
10,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Богословская волость
Место
Шалаево
Место события
Шалаево, Богословская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 17.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 8398
Зюрин Андрей Алексевич
Текст оригинальной записи
Зюрин Андрей Алексевич д. Шалаево

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