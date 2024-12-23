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Захаров Павел Иванович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Захаров Павел Иванович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
3,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Богословская волость
Место
Питино
Место события
Питино, Богословская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 17.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 8396
Захаров Павел Иванович
Текст оригинальной записи
Захаров Павел Иванович д. Питино

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
После 1870
Неизвестно
Питина, Богословская волость, Череповецкий уезд

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