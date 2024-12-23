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Заручевский Алексей Евграфович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Заручевский Алексей Евграфович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
2,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Богословская волость
Место
Остинское
Место события
Остинское, Богословская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 17.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 8393
Заручевский Алексей Евграфович
Текст оригинальной записи
Заручевский Алексей Евграфович д. Остинское

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