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Ерофеев Александр

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Ерофеев Александр
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
1,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Богословская волость
Место
Ивачево
Место события
Ивачево, Богословская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 17.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 8379
Ерофеев Александр
Текст оригинальной записи
Ерофеев Александр д. Ивачево

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