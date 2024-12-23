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Демичев Аким Алексеевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Демичев Аким Алексеевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
4,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Богословская волость
Место
Серова
Место события
Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 17.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 8372
Демичев Аким Алексеевич
Текст оригинальной записи
Демичев Аким Алексеевич д. Серова

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