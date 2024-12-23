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Гусев Иван Николаевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Гусев Иван Николаевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
2,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Богословская волость
Место
Борисово
Место события
Борисово, Богословская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 17.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 8366
Гусев Иван Николаевич
Текст оригинальной записи
Гусев Иван Николаевич с. Борисово

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