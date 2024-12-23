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Гурин Сергей Николаевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Гурин Сергей Николаевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
3,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Богословская волость
Место
Семенково
Место события
Семенково, Богословская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 17.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 8362
Гурин Сергей Николаевич
Текст оригинальной записи
Гурин Сергей Николаевич д. Семенково

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