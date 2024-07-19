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Глебов Павел

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Глебов Павел
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
4,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Богословская волость
Место
Новая
Место события
Новая, Богословская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 16.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 8353
Глебов Павел
Текст оригинальной записи
Глебов Павел д. Новая

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