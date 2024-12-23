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Ветров Андрей Гурьянович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Ветров Андрей Гурьянович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
1,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Богословская волость
Место
Ирдомотко
Место события
Ирдомотко, Богословская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 16.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 8348
Ветров Андрей Гурьянович
Текст оригинальной записи
Ветров Андрей Гурьянович д. Ирдомотко

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